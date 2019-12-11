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Karaburun'da 'Toprak Ana Günü' kutlaması

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yerel ve geleneksel yeme biçimlerinin korunarak gelişmesini teşvik eden Slow Food hareketinin kuruluş yıl dönümü olan 10 Aralık'ta, 'Toprak Ana Günü' kutlaması yapıldı.

11.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:23Karaburun'da 'Toprak Ana Günü' kutlaması

İZMİR'in ilçesinde, yerel ve geleneksel yeme biçimlerinin korunarak gelişmesini teşvik eden Slow Food hareketinin kuruluş yıl dönümü olan 10 'ta, 'Toprak Ana Günü' kutlaması yapıldı.

Karaburun Belediyesi desteğiyle ve Slow Food Keçi Karaburun Gönüllüleri tarafından ilçede, "Bizim gıdamız, bizim dünyamız, bizim geleceğimiz" sloganıyla, 'Toprak Ana Günü' kutlandı. Etkinlikte, yerel yemeklerinin ve ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı. Karaburun Yarımadası'na özgü 'zıngata', 'çalkama', 'bademli ekmek', 'ata ekmeği', 'öküz köftesi', 'masır' ve 'karanfilli kurabiye' gibi yöresel lezzetler ile hurma zeytin, zeytinyağı, kekik, keçi peyniri gibi yöresel ürünlere, Karaburunlular yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel yöntemlerle pişen yöresel lezzetlere ait standları dolaşan Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmanın yerel yönetimlerin görevi olduğunu söyledi. Kısa süre içinde Karaburun ilçe merkezinde yerel lezzetlerin sürekli korunarak yaşatılacağı bir projeye başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Atalarımızdan bugünlere taşımayı başardığımız yöresel lezzetlerimizi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bu aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi açısından da kritik önem taşıyor" dedi.



Karaburun, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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