Karaburun Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden hırsızlık

İzmir
'in Karaburun
ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün pencere çerçeveleri ile bazı ofis malzemelerini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Karaburun İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden çalınan eşyaların kamyonete yüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Jandarma ekiplerinin bina çevresinde yaptığı kontrolde pencere çerçevesi ile demir korkuluğu, demir dolap kapakları, profil borular ve dolap raflarını kamyonete yükleyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Ele geçirilen malzemeler Karaburun İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek işlemleri tamamlanan şüpheliler F.Y ve B.T ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AAJandarma
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