Karaburun Kaymakamlığından iftar programı

Karaburun
Kaymakamlığı tarafından iftar programı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Saip Camii imam hatibi Ömer Belalan tarafından icra edilen Kur'an tilaveti ile başlayan etkinlikte, Ambarseki Camii imam hatibi Hüseyin Hüsamettin Taşdemir yönetiminde Türk Tasavvuf Musikisi dinletisi yapıldı.
Kaymakam Serap Özmen
Çetin, herkesin orucunun kabul olmasını temenni ederek, ilçe halkıyla bir sofrada buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Etkinlikte, Karaburun İlçe Müftüsü İbrahim Şentürk tarafından da sofra duası yaptırıldı.
İftara, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
, şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Karaburun
, Güncel
Kaynak: AA