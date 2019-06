Karaburun su altı güzellikleriyle turist çekiyor

Kaynak: AA

TEZCAN EKİZLER - İzmir 'in doğal güzellikleri, sakinliği ve nergis çiçeğiyle ünlü ilçesi Karaburun , Kültür ve Turizm Bakanlığının 17 noktayı dalış alanı olarak ilan etmesinin ardından dalış turizminde hızlı bir gelişim sağladı.Su altı canlılığının yanı sıra İzmir'in emektar yolcu vapurları 9 Eylül ve Alaybey batıklarına da ev sahipliği yapan ilçe, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye ve yurt dışından dalış meraklılarını ağırlıyor.İlçeye su altını keşfetmek isteyen ve bu konuda eğitim almak için gelen dalgıçlar unutulmaz anlar yaşıyor.Eğitimlerini tamamlayıp dalış yapmaya hak kazanan dalgıçlar, farklı derinlik ve coğrafi şekillere sahip Büyük Ada , Küçük Ada, Domuzburnu ve Arslan kayası mevkilerindeki 17 noktadan dalış yapabiliyor.Dalış sırasında orfoz, akya, orkinos, çipura, barakuda, müren, deniz böcekleri, ahtapot gibi deniz canlılarını görebilen dalış meraklıları, Alaybey ve 9 Eylül vapuru batıklarıyla, Mordoğan açıklarındaki savaş uçağı batığına da dalış gerçekleştirebiliyor.- "Su altı zenginliği etkileyici"İlçede dalış eğitimi veren özel bir okulun sahibi ve eğitmeni Erkan Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaburun'un su altı zenginliğinin tanınmaya başlanmasıyla yöreye olan ilginin her geçen gün arttığını anlattı.Bu yıl yoğun bir sezon yaşadıklarını söyleyen Ayvazoğlu, şunları kaydetti:"Burada suyun altına girince insanları çok farklı bir dünya bekliyor. Tertemiz sularda ve kıyılarda balıklarla beraber yüzüyorsunuz. Özellikle son yıllarda Alman ve Hollandalı turistlerin bölgeye çok yoğun ilgisi var. Turlarla ya da bireysel olarak gelerek tatillerini burada yapıyorlar. Bölgenin hem doğal güzellikleri hem de su altındaki farklı dünyasını keşfediyorlar. İlçe genelinde birçok dalış okulu var. Geçen yıl biz dalış okulu olarak bin kişiyi ağırladık. Bu yıl bu rakamın üzerine çıkacağına inanıyoruz."İş adamı Mehmet Kaçar , dalış eğitimini aldıktan sonra geldiği Karaburun'dan bir daha kopamadığını, artık tatillerini hep burada geçirdiğini söyledi.-"Karaburun'da gördüğüm su altı canlılığı beni çok etkiledi"İlk dalışında su altında gördükleri karşısında şaşırdığını belirten Kaçar, "Türkiye'nin ve dünyanın bir çok noktasında dalış gerçekleştirdim ama Karaburun'da gördüğüm su altı canlılığı beni çok etkiledi. Karaburun su altında da keşfedilmeyi bekliyor. Ben bu güzellikleri herkesin görmesi için mutlaka buraya davet ediyorum." dedi.Avukat Kaan Aytuğ da Tekirdağ 'da yaşadığını, 5 yıl önce dalış yapmak için Karaburun'a geldiği dalış sırasında karşılaştığı manzaranın ardından bir daha kopamadığını ifade etti.Yaz tatilini geçirmek için erkek arkadaşıyla ilçeye gelen 21 yaşındaki ABD 'li Jasmine Roca da su altına hep merakının olduğunu, dalış eğitimi aldıktan sonra ilk kez Karaburun'da daldığını söyledi.Dalış ekipmanlarıyla denize girdiğinde çok heyecanlandığını anlatan Roca, "Su altında gördüğüm balıklar ve denizin temizliği beni çok etkiledi. İyi ki eğitim almışım. Türkiye'yi çok sevdim, çok güzel bir ülke. Bundan sonra her yıl dalış için buraya geleceğim. Ülkeme dönünce de buranın güzelliklerini herkese anlatacağım." diye konuştu.