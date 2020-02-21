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Karaburunlu çocuklara tiyatro keyf

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan Pınar Çocuk Tiyatrosu, "Oyun Makinesi" adlı oyunuyla Karaburunlu çocuklarla buluştu.

21.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:49Karaburunlu çocuklara tiyatro keyf

Çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı ve yaratıcılıklarına destek olmayı amaçlayan, 1987'den bu yana 81 ilde perdelerini açan Pınar Çocuk Tiyatrosu, "Oyun Makinesi" adlı oyunuyla Karaburunlu çocuklara unutulmaz saatler yaşattı. Karaburun Belediyesi'nin desteği ile Karaburun ve Mordoğan'da iki seans olarak sahnelenen oyun, küçüklere büyük keyif verirken, oyunu ilgiyle izleyen çocuklar sanatçılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Pınar Çocuk Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklere dâhil olmalarını sağlayacak projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

KARABURUN TURNELERE DAHİL OLACAK

İlçenin İzmir'e uzaklığı nedeniyle; çocukların hafta sonları tiyatro ve sinema gibi sanatsal etkinliklere katılmakta zorlandıklarına dikkat çeken Erdoğan, belediyenin bu konudaki eksikliği gidermek üreteceği projeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Karaburun'da hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz için daha fazla sayıda tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapacağız. Bu amaçla İzmir Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği çocuk oyunlarının turne programlarına Karaburun'u da eklemeleri için gerekli temasları kuracağız. Aynı şekilde İzmir'de faaliyet gösteren özel tiyatroları ilçemizde misafir etmek için tüm fiziki şartları sağlamayı da görevimiz olarak görüyoruz. Her yaştaki Karaburunlu'yu sanatın büyülü dünyası ile buluşturmak istiyoruz."


Karaburun, Güncel

Kaynak: Bültenler

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