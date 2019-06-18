18.06.2019 10:04
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Karaburunlu çocuklardan kıyı temizliği

Karaburunlu çocuklardan kıyı temizliği

İzmir'in Karaburun ilçesinde çocuklar tarafından kıyı temizliği yapıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde çocuklar tarafından kıyı temizliği yapıldı.
Saip Mahalle Muhtarlığı ile Karaburun Kent Konseyi tarafından düzenlenen kıyı temizliği organizasyonunda bir araya gelen 20 çocuk, Olcabük Plajı'nda buluştu. Belediyenin temizlik aracının da desteği verdiği etkinlikte çocuklar sahildeki şişe ve plastik gibi atıkları topladı.
Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi.
Daha temiz bir Karaburun'u hedeflediklerini dile getiren Karaağaç, "Çocuklarda çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşması çok önemli. Onlar yaptıkları kıyı temizliğiyle doğaya ve çevreye ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler." dedi.
Saip Mahallesi Muhtarı Alev Erakın da çocuklara teşekkür etti.
Kaynak: AA
Kent Konseyi, İzmir, Karaburun, Güncel

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