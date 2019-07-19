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Karaca şehir merkezine indi

Kastamonu'da şehir merkezine inen bir karaca, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

19.07.2019 10:28
Kastamonu'da şehir merkezine inen bir karaca, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yolunu şaşırdığı düşünülen karaca, şehir merkezindeki Karaçomak Çayı yatağından İnönü Mahallesi'ne kadar gitti.
Çay içinde karacayı gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Vatandaşları gören karaca, bölgeden uzaklaştı.
Karacayı görenlerden Tayfun Yazıcı, AA muhabirine, şehrin ortası sayılabilecek bir yerde böyle bir hayvanı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.
Arkadaşları ile kaldırımda yürürken karacayı gördüklerini belirten Yazıcı, "Hemen milli parklar yetkililerini arayarak durumu bildirdik. Ardından cep telefonuyla görüntüsünü çekmeye başladık. Karaca daha sonra bölgeden uzaklaştı." dedi.
O anı ölümsüzleştirmek istediklerini dile getiren Yazıcı, "İnsan şehir merkezinde böyle bir görüntüyü belki hayatında bir kez görür. O nedenle görüntüleyip herkese göstermemiz gerektiğini düşündük." diye konuştu. Karaca şehir merkezine indi
Kaynak: AA
İnönü mahallesi, Kastamonu, Çay, Güncel

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