Karaca ve geyikler foto kapanla görüntülendi
DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bir çok noktaya doğal hayatı desteklemek için yemleme çalışması yaptı.
18.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:06
DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bir çok noktaya doğal hayatı desteklemek için yemleme çalışması yaptı. Zorlu kış şartlarında yem bulamayan hayvanların yemleme sonrasında yemeklerini yemesi foto kapanlara yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla ülke genelinde bir çok noktaya yerleştirdiği Foto kapanların yeni görüntüleri yayınlandı. Zorlu kış şartlarında yaşamını sürdüren yaban hayvanlarına yemleme çalışmasının yapılmasının ardından karaca ve geyiklerin yemleme alanlarında yemek yemesi görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerin ilk bölümünde yaban domuzu kar kütlesinin içinden çıkmaya çalışırken, ikinci görüntüde ise yemleme sonrasında karacaların ve geyiklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından dağlık alanlara koyulan yemleri yeme görüntüsü dikkat çekti. Foto kapanların, dağlık bölgelerde ve sulak alanlara kurulan cihazlar sayesinde araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırıyor. - DÜZCE
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla ülke genelinde bir çok noktaya yerleştirdiği Foto kapanların yeni görüntüleri yayınlandı. Zorlu kış şartlarında yaşamını sürdüren yaban hayvanlarına yemleme çalışmasının yapılmasının ardından karaca ve geyiklerin yemleme alanlarında yemek yemesi görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerin ilk bölümünde yaban domuzu kar kütlesinin içinden çıkmaya çalışırken, ikinci görüntüde ise yemleme sonrasında karacaların ve geyiklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından dağlık alanlara koyulan yemleri yeme görüntüsü dikkat çekti. Foto kapanların, dağlık bölgelerde ve sulak alanlara kurulan cihazlar sayesinde araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırıyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel
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