Karaca ve geyikler fotokapanla görüntülendi
Karaca ve geyikler fotokapanla görüntülendi Yaban hayata bırakılan yemleri karaca ve geyikler yedi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bir çok noktaya doğal hayatı desteklemek için yemleme çalışması yaptı.
18.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:45
Karaca ve geyikler fotokapanla görüntülendi Yaban hayata bırakılan yemleri karaca ve geyikler yedi
DÜZCE - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bir çok noktaya doğal hayatı desteklemek için yemleme çalışması yaptı. Zorlu kış şartlarında yem bulamayan hayvanların yemleme sonrasında yemeklerini yemesi fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla ülke genelinde bir çok noktaya yerleştirdiği fotokapanların yeni görüntüleri yayınlandı. Zorlu kış şartlarında yaşamını sürdüren yaban hayvanlarına yemleme çalışmasının yapılmasının ardından karaca ve geyiklerin yemleme alanlarında yemek yemesi görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerin ilk bölümünde yaban domuzu kar kütlesinin içinden çıkmaya çalışırken, ikinci görüntüde ise yemleme sonrasında karacaların ve geyiklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından dağlık alanlara koyulan yemleri yeme görüntüsü dikkat çekti. Foto kapanların, dağlık bölgelerde ve sulak alanlara kurulan cihazlar sayesinde araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırıyor.
DÜZCE - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bir çok noktaya doğal hayatı desteklemek için yemleme çalışması yaptı. Zorlu kış şartlarında yem bulamayan hayvanların yemleme sonrasında yemeklerini yemesi fotokapana yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla ülke genelinde bir çok noktaya yerleştirdiği fotokapanların yeni görüntüleri yayınlandı. Zorlu kış şartlarında yaşamını sürdüren yaban hayvanlarına yemleme çalışmasının yapılmasının ardından karaca ve geyiklerin yemleme alanlarında yemek yemesi görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerin ilk bölümünde yaban domuzu kar kütlesinin içinden çıkmaya çalışırken, ikinci görüntüde ise yemleme sonrasında karacaların ve geyiklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından dağlık alanlara koyulan yemleri yeme görüntüsü dikkat çekti. Foto kapanların, dağlık bölgelerde ve sulak alanlara kurulan cihazlar sayesinde araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırıyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Karaca ve geyikler fotokapanla görüntülendi
Etiketler : Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban, Genel
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