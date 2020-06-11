KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA KLİP ÇEKENLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

ÜSKÜDAR Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

11.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:34
ÜSKÜDAR Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. KARACAAHMET MEZARLIĞI’NDA KLİP ÇEKENLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Karacaahmet, Üsküdar, Belen, Güncel, Haber

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