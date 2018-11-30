Karacabey Belediyesi Kreş ve Çocuk Bakımevi Törenle Hizmete Girdi

30 Kasım 2018 Cuma 15:58



30 Kasım 2018 Cuma 15:58

Karacabey Belediyesi'nin Esentepe Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Kreş ve Çocuk Bakımevi törenle hizmete açıldı.Karacabey Belediyesi Kreş ve Çocuk Bakımevi'nin açılışına Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Çocuk Bakımevi Müdürü Zülbiye Aytı, "Okulumuzun misyonu; öncelikle çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir kurum olması. Ş uanda 32 öğrencimiz var. Kreşimiz 3-6 yaş çocuklara tam gün eğitim vermekte. Bunun içinde bahçemizde organik tarım, mutfak, faaliyetleri, sanat faaliyetleri, yakın çevreye geziler, belirli günlerde yüzme ve jimnastik yanı sıra İngilizce eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı.Sosyal belediyecilik anlamında önemli hizmetlerinden biri olan Kreş ve Çocuk Bakımevi'ni hizmete açmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, " Sosyal tesis olarak atıl durumda olan bu binayı yaptığımız protokolle minik öğrencilerimize ve ailelerine hizmet eden bir kurum haline getirdik. Bu tür kurumlara ihtiyaç var. Çalışan anneler, babalar ve ebeveynler dolayısıyla çocukların gündüz zamanlarını güvenlikli bir şekilde geçirecekleri ve okul öncesi eğitimini alacakları ortamlara ihtiyaç var" dedi. - BURSA