Karacabey Belediyesi'nden Birlik Ve Beraberlik Yemeği

Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen yemeğe, Atatürk Kültür Parkı ev sahipliği yaptı.

Yemeğe Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ve ilçedeki din görevlileri katılım sağladı.

DESTEK SÜRECEK

Düzenlenen yemekte söz alan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Belediye olarak, camilerimize ve din eğitimi sunulan merkezlere olan desteğimizi bu zamana dek titizlikle sürdürdük. Bundan sonra da bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sizlerden gelen her türlü talebi, belediye imkanları çerçevesinde karşılamaya gayret göstermeyi sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya da düzenlenen yemekten ve desteklerinden ötürü Karacabey Belediyesi'ne teşekkür etti.