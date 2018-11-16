Karacabey Belediyesi'nden Birlik ve Beraberlik Yemeği

16 Kasım 2018 Cuma 17:11



16 Kasım 2018 Cuma 17:11

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, din görevlileri ile birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.Bu yıl da verilen yemeğe Atatürk Kültür Parkı ev sahipliği yaptı. Yemeğe Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ve din görevlileri iştirak etti. Başkan Ali Özkan, "Belediye olarak camilerimize ve din eğitimi sunulan merkezlere olan desteğimizi bu zamana dek titizlikle sürdürdük. Bundan sonra da bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sizlerden gelen her türlü talebi, belediyemizin imkanları dahilinde karşılamaya gayret göstermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Müftü Naci Yalçınkaya da yemekten ve desteklerinden ötürü Karacabey Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA