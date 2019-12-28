Karacabey Belediyesi'nden e-imar uygulaması

Karacabey Belediyesi, imarla ilgili işlemleri kolaylaştırmak için 'e-imar uygulaması' başlattı.



Karacabey Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, belediye tarafından vatandaşların imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak e-imar uygulaması başlatıldı.



Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlara bilginin doğrudan sunulduğu şeffaf belediyecilik yaklaşımı içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Karacabey Belediyesi olarak vatandaşların imarla olan işlemleri kolaylaştırmak adına e-imar uygulamasını başlattıklarını ifade eden Özkan, "İmar durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan e-imar uygulamasına belediyemizin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. E-imar uygulaması ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planlarına ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecekler" dedi.



Hayata geçirilen e-imar uygulaması ile imar planlarının kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebileceğini dile getiren Özkan, şöyle devam etti: "Vatandaşlar imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için ada-parsel veya adres-numarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Bu sorgulamada parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, çekme mesafesi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel şartlarına ulaşabilecekler. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın belediyeye gelmelerine gerek kalmıyor. Belediyemizin resmi internet sitesi olan https://www.karacabey.bel.tr adresinden e-imar linkini kullanarak giriş yaparak gerekli bilgileri almaları mümkün." - BURSA

Kaynak: İHA