Karacabey Belediyesi'nden Eğitim Görevlilerine Birlik Ve Beraberlik Yemeği

Eğitimden sağlığa, spordan turizme kadar, ilçenin her yönüyle gelişimi adına bugüne kadar önemli çalışmalara imza atan Karacabey Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor.

Karacabey Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki tüm eğitim görevlilerini birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya getirdi.

Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleşen yemekte, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra; İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler hazır bulundu.

DESTEK SÜRECEK

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bizler Karacabey Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında; eğitim, sağlık, diyanet camiasına da belediyemizin imkanları dahilinde destek olup, Karacabey'in ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu açıdan, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında belediyemizin bir katkısı mutlaka vardır. Yarınlarımız olarak gördüğümüz öğrencilerimize de gerek kıyafet gerekse eğitim setleri ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu açıdan, eğitime ve öğrencilere desteğimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Günümüz dünyasında milletlerarası, devletlerarası bir yarış olduğunu kaydeden Özkan, "Bu rekabet ortamında en büyük avantajımızı, genç ve dinamik nüfusumuz olarak görüyorum. Bu genç ve dinamik nüfusumuzu iyi bir eğitimle donatırsak, büyük Türkiye yolunda da emin adımlarla ilerleriz. Özellikle çocukların eğitim hayatında başarılı olabilmelerinin en önemli yollarından biri de kitap okumadır. Hatırlanacağı üzere, 'Başkanımla Okuyorum' adı altında Türkiye'ye örnek olacak bir okuma programı gerçekleştirdik. Bu kapsamda, kırsaldaki ve merkezdeki okulları ziyaret ederek, buradaki çocuklarımıza belediyemizin kitaplarını hediye edip, onlarla birlikte kitap okuduk. Etkinliklerimizin finalini de ilçe stadyumunda 10 bin öğrencinin katılımıyla düzenlediğimiz dev okuma seferberliği ile yaptık. Bu etkinliğimizle Türkiye'ye örnek olduğumuza inanıyorum. Bunun gibi etkinliklerimiz ilerleyen zamanlarda da devam edecek. Bu vesileyle, ebediyete intikal eden tüm eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan tüm eğitimcilere de sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.