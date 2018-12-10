Karacabey Belediyesi'nden İlçedeki Camilere Detaylı Bakım

'Modern belediyecilik' anlayışıyla hareket eden Karacabey Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin cadde ve sokaklarında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra; cami, okul ve benzeri kamu kurumlarına da bu anlamda destek vermeye devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, yılda iki defa olmak üzere ilçe camilerinin tamamında halı yıkama işlemini en hijyenik ve teknolojik standartlarda sürdürüyor.

İlçe merkezindeki camiler şu sıralarda, belediye temizlik işleri ekiplerince camlardan, tuvaletlere, abdesthanelerden cami bahçesindeki çalışmalara kadar, detaylı bir temizlikten geçiriliyor.

TİTİZ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımızı, topluma hizmet eden tüm kamu kurum ve kamusal alanlarda sürdürüyoruz. Camilerimizde yılda iki kez halıları özel yöntemlerle temizletirken, yine iç ve dış temizliği için de ekiplerimizle titiz bir çalışma daha yapıyoruz. Okullarımızda da buna benzer çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda özellikle gelen talepleri değerlendiriyoruz. İlçemizin tüm okullarında ekiplerimizce temizlik faaliyeti gerçekleştirmiş olup, bu çalışmalar devam edecek. Tüm bunların yanında, kırsal mahallelerimizde de okul ve camilerimizi aynı titizlikle temizliyor ve gerekli bakımlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacına yanıt verecek hizmetlerimiz tüm hızıyla sürecek'' dedi.