Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karacabey Belediyesi'nden korona virüs ile etkin mücadele

Karacabey Belediyesi'nin korona virüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

27.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:08
Karacabey Belediyesi'nden korona virüs ile etkin mücadele
Karacabey Belediyesi'nin korona virüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçede bu zamana dek 236 ton ilaç kullanırken, 42 binden fazla maske dağıttı. Ayrıca ekipler, ilçe genelinde 2 bin ailenin dışarıda olan işlerini de çözdü.

Karacabey'de korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulmasına karşı denetim, destek ve kontrollerini sürdüren belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, korona virüs ile mücadelede bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Özkan,"Devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başladı. Ama tabiki tedbiri elden bırakmıyoruz; mesafe, temas ve sokağa çıkma tedbirlerine harfiyen uyuyoruz" dedi.

Vatandaş ihtiyaçlarına hızlı çözüm

Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtirken, bu zamana kadar 2 bin ailenin market, pazar alışverişi, ilaç alımı, erzak dağıtımı ve fatura ödeme gibi nedenlerle ihtiyacının giderildiğini söyledi. Özkan, "Bunun yanında, hasta nakil ambulansımız ilçe sağlık müdürlüğü ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Gelen talepler içinde bazen Türk Bayrağı oluyor bazen ise doğum günü pastası Ekiplerimiz, harfiyen vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye özen gösteriyor" dedi. Başkan Özkan ayrıca, belediye tarafından 42 bin maskenin de talep eden vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Dezenfekten işlemleri sürüyor

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki dezenfekte işlemlerine devam edildiğini belirten Özkan,"Temizlik İşleri ekipleri, bu zaman kadar 196 ton dezenfekte kullanarak Karacabey'de temizlik çalışması yaptı. Bunun yanında,37 ton yüzey temizleyici dezenfektanı ücretsiz vatandaşlara dağıtılırken, 3 tonluk el dezenfektanı ise ilçenin önemli, işlek kurum ve kuruluşlarının önüne kurulan hijyen aletlerinde kullanıldı. Çalışmalarımız aynı titizlikle devam ediyor"ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
ABD’li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Haberler››Güncel››Karacabey Belediyesi'nden korona virüs ile etkin mücadele - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:26: Trump: "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem" - Haber 02:16: ABD Başkanı Donald Trump: "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz" - Haber 01:52: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü - Haber 01:48: Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber 01:30: İtalya Başbakanı Conte: "Normale dönüş için uygun koşullar yok" - Haber 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu - Haber 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin 19:17: Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı - Haber