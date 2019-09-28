Haberler » Güncel » Haber

Karacabey Belediyesi personelinden örnek davranış

Karacabey Belediyesi'ne bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu Kademe Yerleşkesinde görev yapan çalışanlar, kendi imkanları ile aşure ikramında bulundu.

28.09.2019 11:38Karacabey Belediyesi personelinden örnek davranış
Karacabey Belediyesi'ne bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu Kademe Yerleşkesinde görev yapan çalışanlar, kendi imkanları ile aşure ikramında bulundu.

Kademe Yerleşkesinde gerçekleştirilen aşure ikramına, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı. Başkan Özkan, "Bu günler birlik ve bütünlüğü sağlayan ve ihtiyaç duyduğumuz özel günlerdir. Aşure paylaşmaktır. Aşure bizlere farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşamanın anlamını hatırlatmaktadır. Her şey paylaşınca güzeldir. Bu vesileyle Muharrem ayının İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Özkan, aşure ikramından sonra personeli tek tek tebrik ederek, aşure ikramı için kendilerine teşekkür etti. - BURSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:31 Başkan Ersoy'dan gazilere Kıbrıs gezi jesti
14:30 Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı
14:30 Eyüpsultan Belediyesi'nin ilk anaokulu temeli atıldı
14:30 Gaziantep'te silahlı soygun
14:30 Rus SİHA'sı ile SU-57 ilk kez ortak uçuş gerçekleştirdi
14:30 Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14:28 Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı