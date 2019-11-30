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Karacabey Belediyespor: 0-1

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Can Cengiz (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Özgür Tolga Özcan (xx)SOMASPOR: Ömer (xx) - Melih (x), Muhsin (x) (Dk. 90 Burak), Muammer (x) (Dk. 89 Mustafa Bedirhan), Onur (xx), Ali (xx), Yusuf Can (xx), Üzeyir (x), Oğuzhan (xx), Hayri Mert (x) (Dk.

30.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:31Karacabey Belediyespor: 0-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Şafak Nalbantoğlu (xx), Özgür Tolga Özcan (xx)

SOMASPOR: Ömer (xx) - Melih (x), Muhsin (x) (Dk. 90 Burak), Muammer (x) (Dk. 89 Mustafa Bedirhan), Onur (xx), Ali (xx), Yusuf Can (xx), Üzeyir (x), Oğuzhan (xx), Hayri Mert (x) (Dk. 71 Çağlayan x), Mehmet (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xxx) - Hasan Güleryüz (xx), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Ömer Faruk (xx), Gökhan (xx), Sergen (xxx), Muhammed (x) (Dk. 70 Ömer Çetinbaş xxx), Said Can (xx) (Dk. 82 Ahmet), Oğuz (xx), Abuzer Gaffar (xxxx) (Dk. 89 Berk)

GOL: Dk. 87 Abuzer Gaffar ( Bld)

SARI KARTLAR: Abuzer Gaffar, Hasan, Sergen, Ömer Çetinbaş (Karacabey Bld), Ali (Somaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Ali (Somaspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Somaspor, zirve hesaplarıyla çıktığı maçta evinde lider Karacabey Belediyespor'a tek golle mağlup oldu: 0-1.

Soma Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin golünü 87. dakikada Abuzer Gaffar attı. Soma'da Ali, 64. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ligde evinde üst üste ikinci yenilgiyi alan, son 3 haftadan galibiyet çıkaramayan Somaspor, bu skorla 26 puanda kalırken Karacabey, 31 puana ulaşıp koltuğunu korudu.



Mustafa Kemal Atatürk, Yusuf Can, Karacabey, Soma, Spor

Kaynak: DHA

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