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Karacabey Belediyespor 21 yaşındaki eski futbolcusunu yeniden transfer etti

Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, alt yapısından yetişen Berk Taşkın'ı transfer etti.

30.07.2019 14:19 Karacabey Belediyespor 21 yaşındaki eski futbolcusunu yeniden transfer etti
Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, alt yapısından yetişen Berk Taşkın'ı transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 21 yaşında stoper oynayan Berk Taşkın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz stoper mevkiine Gülbahçespor'dan Berk Taşkın'ı transfer ettik. Her iki taraf için de sevindirici olsun" dedi.

Karacabey Belediyespor alt yapısından yetişen 21 yaşındaki Berk Taşkın, Zaferspor ve Gülbahçespor formalarını giydi. - BURSA

Karacabey, Koçak, Spor

Kaynak: İHA

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