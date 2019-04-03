Karacabey Belediyespor - Anadolu Bağcılar: 1-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Gçkhan Özbulut (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx), Giray Kara
(xx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- İsmail (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk.73 Emrah
x), Muhammed Kerem (xxx), İlyas(xxx), Cemal (xxx), Adem (xxx), Batuhan (xx) (Dk.88 Berkin x), Anıl (xxx), Cenk (xxx), Ercan (xx) (Dk.60 Mahmut x)
ANADOLU BAĞCILAR: Burak (x)- Murat Batuhan (x) (Dk.59 Nazif x), Recep (x), Ahmet (xx), Asım (x), Halil (xx) (Dk.36 Engin x), Murat Rüzgar (xx) (Dk.78 Oğuzhan x), Serhat (x), Özcan (x), Muhammed Furkan
(x), İbrahim (x)
GOL: Dk.2 Adem (Karacabey
Belediyespor)
SARI KARTLAR: Cemal, Cenk, Hüseyin (Karacabey Belediyespor) - Asım, Murat Batuhan, Halil (Anadolu Bağcılar
) TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Anadolu Bağcılar'ı 1-0 mağlup etti.
2'nci dakikada İlyas'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Adem topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
22'nci dakikada Murat Rüzgar'ın pasıyla ceza sahası içinde topa buluşan Murat Batuhan'ın vuruşunda kaleci Muzaffer parmak ucuyla topa müdahale ederek kornere çeldi.
45'inci dakikada Murat Rüzgar'ın ortasında Recep'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
60'ıncı dakikada İsmail'in ortasında Hüseyin'in kafa vuruşu sonucu top az farkla auta çıktı.
75'inci dakikada Nazif'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Recep'in vuruşunda kaleci Muzaffer topu kornere çeldi.
77'nci dakikada Adem'in pasında Mahmut'un vuruşunda keleci Burak topu son anda kornere çeldi.
84'üncü dakikada Nazif'in vuruşunda top kaleci Muzaffer'de kaldı.
90'ıncı dakikada İlyas'ın serbest vuruşunda kaleci Muzaffer topu kornere çeldi.
90'ıncı dakikada Muhammed Kerem'in vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Anadolu Bağcılar'ı 1-0 mağlup etti.
Giray Kara, Bağcılar, Karacabey, Spor
Kaynak: DHA