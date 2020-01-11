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Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: İkinci yarıya iyi hazırlandık

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Pazarspor'u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

11.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:41Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: İkinci yarıya iyi hazırlandık

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında 'u deplasmanda yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Karacabey Belediyespor, Pazarspor ile yarın saat 13: 00'da deplasmanda karşılaşacak. Böylelikle ligin ikinci yarısını da açacak olan temsilcisinde Başkan İsmail Ülker zorlu randevu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ülker, "Pazar'a zor bir maça gidiyoruz. İki takım içinde zor bir maç geçecek. Seyir açısından güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Pazarspor iyi bir takım. Birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızda, her takımı yenecek bir potansiyel var. Futbolcularımızın morali çok yüksek. İkinci yarıya iyi hazırlandık. Oyuncularımız, Pazarspor maçının öneminin farkındalar. Cezalı veya sakat futbolcumuz yok. Pazarspor deplasmanından yüzümüz gülerek, başımız dik olarak ayrılmak için elimizden gelen her şeyimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.Karacabey Belediyespor, ligde oynadığı 17 müsabakada 10 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puanla lider durumda bulunurken, Pazarspor ise 8 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 29 puanla 3'ncü sırada yer alıyor.


- Bursa

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Karacabey, Bursa, Spor

Kaynak: DHA

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