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Karacabey Belediyespor – Bayrampaşa: 0-0

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Muhammet Sait Emre Alagöz (xx), Yusuf Susuz (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) - Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (xx) (Dk.75 Gökalp), Gökhan (x) (Dk.

24.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:32Karacabey Belediyespor – Bayrampaşa: 0-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Muhammet Sait Emre (xx), Yusuf (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (x) - Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (xx) (Dk.75 Gökalp), Gökhan (x) (Dk.82 Saruhan), Onur (xx), Rasimcan (xx)

BAYRAMPAŞA: Veysel (x) - Hüseyin (x), Mehmet (xx), Halil (xx) (Dk.77 Muhammed), Bünyamin (x), Hakkı (x) (Dk.65 Mertcan), Mert (x), Oğuz (x), Taner(x) (Dk.84 Mehmet), Selim (x), İsmail (x)

SARI KART: İlyas, Abuzer, Said ( Belediyespor), İsmail ( )

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Bayrampaşa ile 0-0 berabere kalmasına rağmen aldığı 1 puan ile liderliğe yükseldi.

12'nci dakikada Said'in ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Veysel gole izin vermedi.

34'üncü dakikada Hakkı'nın vuruşunda kaleci Hasan topu kornere çeldi.

39'uncu dakikada Hasan'ın ortasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Abuzer'in kafa vuruşu sonucu kaleci Veysel topa müdahale ederek topu ceza sahasına çeldi.

42'nci dakikada Said'in vuruşunda Veysel topa müdahale ederek kornere çeldi.

Karşılaşmada gol çıkmayınca Karacabey Belediyespor, Bayrampaşa ile 0-0 berabere kaldı.


- Karacabey

Bayrampaşa, Karacabey, Alagöz, Susuz, Spor

Kaynak: DHA

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