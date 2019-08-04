Haberler» Spor» Haber

Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları

Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, üç oyuncuyu transfer etti.

04.08.2019 09:55 Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları
Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, üç oyuncuyu transfer etti.
Karacabey Belediyespor, Bayburt İdare'den Selçuk Kaban'ı, Gebzespor'dan Berkay Polat'ı ve Yeni Orduspor'dan Selim Şahinbaş'ı kadrosuna kattı.
Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, kulüp lokalinde yapılan imza törenine gazetecilere yaptığı açıklamada orta saha oyuncuları Selçuk Kaban ve Berkay Polat, defans oyuncusu Selim Şahinbaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi.

Koçak, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun." dedi.
Konuşmaların ardından futbolcular ve yöneticiler sözleşmeyi imzaladı.

Karacabey, Gebzespor, Koçak, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:01   Roberto Carlos'tan mesaj var: Fenerbahçe taraftarıyla kavuşacağız
10:57   Milli binici Derin Demirsoy'dan Belçika'da birincilik
10:56   Deniz Türüç'ten Kayseri'ye duygusal veda
10:53   Denizlispor'a Sako'nun yerine Oduwa gelecek
10:52   Serdal Adalı: Burak Yılmaz maliyetinde ve kalitesinde golcü Türkiye'de yok
10:37   Kadıköylüler şampiyon boksör Gülsüm Tatar eşliğinde spor yaptı
10:26   Altay'da B planı Sarpong