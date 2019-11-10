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Karacabey Belediyespor'dan Alinur Aktaş'a plaket

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor'a vermiş olduğu destek nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a plaket takdim etti.

10.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:17Karacabey Belediyespor'dan Alinur Aktaş'a plaket
Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor'a vermiş olduğu destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a plaket takdim etti.

Karacabey Belediyespor'un Belediyespor ile oynadığı mücadeleyi izlemeye gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker tarafından mücadelenin devre arasında plaket takdim edildi. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş kulübümüze bugüne kadar birçok konuda destek verdi. Bugün de buraya Nazilli Belediyespor mücadelesini izlemeye geldi. Biz de kendisine bugüne kadar bize verdiği destekten dolayı plaket takdim ettik" dedi. - BURSA

Alinur Aktaş, Karacabey, Nazilli, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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