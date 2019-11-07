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Karacabey Belediyespor liderliği geri almak istiyor

Karacabey Belediyespor, kendi evinde hasta sonu oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

07.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:25 Karacabey Belediyespor liderliği geri almak istiyor

Karacabey Belediyespor, kendi evinde hasta sonu oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig 3.Grup 12. hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi evinde ligde kendisiyle aynı puanı paylaşan, averajla liderlik koltuğunda oturan Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. 10 Kasım Pazar günü saat 13: 30'da başlayacak müsabakayı Yakup Bakır yönetecek. Karacabey Belediyespor, ligde oynadığı 11 karşılaşmada topladığı 24 puan ile averajla 2'nci sırada bulunurken, Nazilli Belediyespor da 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak aldığı 24 puan ile averajla liderlik koltuğunda oturuyor.Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Geçtiğimiz hafta Kelkit Belediyespor deplasmanından 1 puanla döndük. Bu hafta kendi evimizde ligin güçlü takımlarından Nazilli Belediyepor ile karşılaşacağız. Nazilli Belediyespor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ama bizim takımımızın yenemeyeceği bir takım yok. Bu maça iyi hazırlandık. Kendi evimizde ve taraftarımızın önünde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımımızda cezalı veya sakat futbolcu yok. Galip gelmek için elimizden gelen bütün çabayı sahaya yansıtacağız. Nazilli Belediyespor'u yenerek geçen hafta averajla devrettiğimiz liderlik koltuğunu tekrar geri almak istiyoruz. Karacabeyli bütün sporseverleri takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi.


- Bursa

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

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