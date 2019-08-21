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Karacabey Belediyespor transfere doymuyor

Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, transfere hız kesemeden devam ediyor.

21.08.2019 13:33 Karacabey Belediyespor transfere doymuyor
Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, transfere hız kesemeden devam ediyor.

Karacabey Belediyespor, Çorumspor'dan orta saha Muhammet Fettahoğlu, Sivasspor'dan stoper Mustafa Tanrıgül, Kasımpaşa'dan Mehmet Alp Karaman, Bursaspor'dan forvet oyuncuları Gökalp Kahya ve Hürrem Akkuş'u kadrosuna katarken, iç transferde ise kaleci İbrahim Niş ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninde, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticiler hazır bulundu. Muhammet Fettahoğlu, Gökalp Kahya, Hürrem Akkuş ve İbrahim Niş ile 1 yıllık, Mehmet Alp Karaman ve Mustafa Tanrıgül ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, "Eksik gördüğümüz bölgelere transfer yaptık. Güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Transferler futbolcularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Mehmet Alp, Karacabey, Karaman, Spor

Kaynak: İHA

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