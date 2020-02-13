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Karacabey Belediyespor voleybol takımı play off aşkına

Karacabey Belediyespor voleybol takımı, hafta sonu kendi evinde ağırladığı Denizli Acıpayam'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek, playoff'lar öncesi son viraja girdi.

13.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:57Karacabey Belediyespor voleybol takımı play off aşkına

Belediye voleybol takımı, play off hedefine kilitlendi. Salonun Aslanları, hafta sonu kendi evinde ağırladığı Denizli 'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek, playoff'lar öncesi son viraja girdi.

Mart ayının ilk haftası Adana'da oynanacak play offlar için Karacabey Belediyespor, biletini Akhisar Gücü'ne karşı oynayacağı müsabaka ile almaya hazırlanıyor. Hafta sonu Manisa'da oynanacak karşılaşmada Karacabey Belediyespor voleybol takımı, playofflara kalmak için mücadele edecek.

Galip gelmek istiyoruz

Takım Antrenörü Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "6 Mart'ta Adana'da oynanacak play offlar için Akhisar Gücü maçı final maçımız olacak. Ve inşallah salondan galip gelen taraf olacağız.Bizi destekleyen Belediye Başkanımız Ali Özkan'a, yöneticilerimize ve maçlarda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz'' dedi.

"Spor kenti" Karacabey vurgusu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, Karacabey'in bir spor kenti olduğuna vurgu yaparak, "Emeklerimizin karşılığı günden güne almak, bizleri daha da mutlu ediyor. Hem voleybol hem futbol takımlarımızı bir üst ligde göreceğimize inanıyorum. Sporcularımızı ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum'' dedi.

Öte yandan, Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Karacabey Belediyespor voleybol takımı, 10 haftalık galibiyet zincirini bozmayarak play offlardaki iddiasını korudu.


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Kaynak: Bültenler

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