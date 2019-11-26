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Karacabey Belediyespor voleybolda da dolu dizgin

Karacabey Belediyespor, futbolda olduğu kadar voleybol takımı ile elde ettiği başarıyla da göz dolduruyor.

26.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:33Karacabey Belediyespor voleybolda da dolu dizgin

Türkiye Erkekler 2. Ligi'nde yer alan Belediyespor son olarak, evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek, sıralamada üste çıkmayı başardı. Filenin efeleri haftaya 'de ile karşı karşıya gelecek.

Karacabey, 26.11.2019 – Karacabey Belediyespor, futbolda olduğu kadar voleybol takımıyla elde ettiği başarıyla da göz dolduruyor. Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde yer alan Karacabey Belediyespor son olarak, evinde ağırladığı Fethiye Belediyespor'u 3-0 gibi net bir skorla yenip sıralamada üste çıkmayı başardı. Filenin efeleri, haftaya Denizli'de Acıpayam ile karşı karşıya gelecek.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bizler sporun her alanına yoğun ilgi gösterdik. Futbolda, basketbolda, voleybolda ve güreşte güzel başarılar elde ediyoruz. Son olarak Belediyespor voleybol takımımızın galibiyet haberi bizleri sevindirdi. Teknik ekibi ve tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karacabeylilere destek çağrısı

Karacabey Belediyespor Voleybol takımı geçtiğimiz hafta da Düzce Çilimli Belediyespor'u 3-0 yenmişti. Üst üste elde ettiği galibiyetlerle iddiasını güçlendiren takımın antrenörü Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada, "İlçemiz adına güzel bir başarı elde ediyoruz. Öte yandan seyircilerimize de teşekkür etmek istiyoruz. Ve tüm Karacabeylileri maçlarda bizleri desteklemeye bekliyoruz. İnşallah haftaya Acıpayam karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak için mücadele edeceğiz'' dedi.


Karacabey, Acıpayam, voleybol, Denizli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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