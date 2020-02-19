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Karacabey Belediyespor – Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Berkin Kara (xx), Ali Kılıç (xx), Alp Osman Karaosmanoğulları (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xx), Sergen (xxx), Ömer (xxx), Sefa (xxx) (Dk.61 Said x), İlyas (xxx) (Dk.82 Yasin x), Muhammet (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.

19.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:36Karacabey Belediyespor – Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Berkin Kara (xx), Ali Kılıç (xx), Alp Osman Karaosmanoğulları (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xx), Sergen (xxx), Ömer (xxx), Sefa (xxx) (Dk.61 Said x), İlyas (xxx) (Dk.82 Yasin x), Muhammet (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.87 Ahmet ?), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: (x)- Mustafa (x) (Dk.74 Muhammed x), Vedat (xx), Ali (xx), Savaş (x) (Dk.57 Barış x), Erhan (x), İbrahim (xx), İsmail (xx), Emre (x), Emrah (x) (Dk.89 Sıddık ?), Selim (x)

GOL: Dk.30 Rasimcan ( Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ahmet (Karacabey Belediyespor) - Selim, Mustafa, Emrah, İbrahim ( Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 54'e yükseltirken, Yeşilyurt Belediyespor ise 21 puanda kaldı.

30'uncu dakikada Karacabey Belediyespor öne geçti. İlyas'ın kullandığı korner vuruşunda, Onur'un kafayla müdahalesi sonucu önünde kalan topa dokunan Rasimcan topu filelere gönderdi: 1-0.

42'nci dakikada Mustafa'nın vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.

43'üncü dakikada Hasan'ın ortasında Ömer'in kafa vuruşunda kaleci Emrah topa müdahale ederek topu çeldi.

İlk yarı 1-0 tamamlandı.

55'inci dakikada Hasan'ın ortasında Sefa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

75'inci dakikada Said'in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, 1-0 Karacabey Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.


- Bursa

Ali Kılıç, Yeşilyurt, Karacabey, Emrah, Spor

Kaynak: DHA

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