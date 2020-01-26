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Karacabey Belediyespor - Yozgatspor: 2-0

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Soner Akgün (xx), Akın Karabacak (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xxx), Sefa (xxx)(Dk.77 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx)(Dk.89 Berk), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)(Dk.

26.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:28Karacabey Belediyespor - Yozgatspor: 2-0

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Soner Akgün (xx), Akın Karabacak (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xxx), Sefa (xxx)(Dk.77 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx)(Dk.89 Berk), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)(Dk.89 Said)

YOZGATSPOR: Göksal (x)- Osman (x), Abdulsamet (xx), Oğuzhan (xx), Alihan (x) (Dk.62 Ali Kaan), Mustafa (x), Beytullah (xx),Uğur (xx)(Dk.88 Samet),Tuncay (x), Tamer (x), Osman (x)

GOLLER: Dk.11 Abuzer, Dk.89 Onur ( Belediyespor)

SARI KARTLAR: İlyas, Abuzer (Karacabey Belediyespor) Uğur,Tamer ( )

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Yozgatspor'u 2-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 44'e yükseltirken, Yozgatsporspor 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Sefa'nın ceza sahasına yaptığı ortayla topla buluşan Abuzer'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

35'inci dakikada Gökhan'ın ortasında Abuzer'in kafa vuruşu sonucunda top kaleci Göksal'da kaldı.

82'nci dakikada İlyas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Onur'un vuruşunda top kaleci Göksal'da kaldı.

89'uncu dakikada İlyas'ın kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Onur yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor, Yozgatspor'u 2-0 mağlup etti.



Volkan Şeker, Yozgatspor, Karacabey, Spor

Kaynak: DHA

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