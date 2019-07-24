Karacabey boğazında hortum paniği
Karacabey boğazında hortum paniğiBURSA - Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.24.07.2019 19:11
Karacabey boğazında hortum paniği
BURSA - Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı. Öğle saatlerine doğru Karacabey boğazının Kurşunlu açıklarında hortum çıktı. Cep telefonu ile saniye saniye görüntülenen hortum paniğe sebep oldu. Yaklaşık 150 metre açıklıkta meydana gelen hortum bir müddet sonra kayboldu. Ardından ilçede ara ara sağanak yağış etkili oldu.
BURSA - Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı. Öğle saatlerine doğru Karacabey boğazının Kurşunlu açıklarında hortum çıktı. Cep telefonu ile saniye saniye görüntülenen hortum paniğe sebep oldu. Yaklaşık 150 metre açıklıkta meydana gelen hortum bir müddet sonra kayboldu. Ardından ilçede ara ara sağanak yağış etkili oldu.
Karacabey, 3. Sayfa
Kaynak: İHA
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