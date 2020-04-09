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Karacabey, can dostları unutmuyor

Karacabey Belediyesi korona virüsü ile ilgili ilçe genelinde mücadelesini aralıksız sürdürürken, bu süreçte belediyeye bağlı hayvan barınma merkezi ekipleri, sokaklarda beslenme zorluğu yaşayan kedi ve köpeklerin yanı sıra, park ve bahçelerdeki yabani kuşlar için de yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

09.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:49
Karacabey, can dostları unutmuyor
Karacabey Belediyesi korona virüsü ile ilgili ilçe genelinde mücadelesini aralıksız sürdürürken, bu süreçte belediyeye bağlı hayvan barınma merkezi ekipleri, sokaklarda beslenme zorluğu yaşayan kedi ve köpeklerin yanı sıra, park ve bahçelerdeki yabani kuşlar için de yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, sadece insanları değil hayvanları da yakından etkiledi. Karacabey Belediyesi, salgın sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor. Karacabey Belediyesi'ne bağlı ekipler, kent genelinde adeta sokak sokak gezerek, can dostlarımızın yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor. Belirlenen noktalara konulan mama ve sularla sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayan ekipler, özellikle parklardaki ördek, kaz ve benzer yabani hayvanlar için de yemleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Hayvan dostu kent

Karacabey Belediyesi olarak, 'hayvan dostu kent' sloganıyla yaşam alanlarımızı paylaştığımız can dostlarını asla ihmal etmediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Ali Özkan, salgın sürecinde beslenme sorunu yaşayan hayvanlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Korona virüse karşı her alanda gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Özkan, bu süreçte evlerinde kalan vatandaşlara sokak hayvanları konusunda endişelenmemeleri çağrısında bulunarak, sokaklardaki dostlarımız konusunda son derece hassas olduklarını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacabey Belediyesi, Güncel
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