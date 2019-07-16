Karacabey'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sabah erken saatlerde şehitlik ziyaretleri ile başlayan etkinlikler gece yarısına kadar sürdü.

Karacabey, 16.07.2019 – Karacabey'de İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği" kapsamında, tüm gün boyunca milli irade destanımızın kahramanları gururla yad edildi.

Sabah erken saatlerde şehitlik ziyaretleri ile başlayan etkinlikler gece yarısına dek sürdü. Programa Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay ile siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında sabah erken saatlerde Karacabeyli şehitler mezarları başında dualarla anıldıktan sonra, 2 no'lu mezarlıkta bulunan şehitlik anıtında tüm şehitler adına İstiklal Marşı okundu ve ardından dua edildi. Ardından köy halkı ve protokolün katılımı ile Karacabey Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekiplerince bulunarak yeniden gün yüzüne çıkarılan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan olan Demir Dede mezarı başında anıldı.

Burada yapılan törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Yunan işgal kuvvetleri 13 Eylül 1922'de geri çekilirken tüm köy halkını camide toplayıp yakmaya karar vermiş. Bu esnada köy halkı feryat figan genç yaşlı camiye doldurulurken, Demir Dedemiz tek mermisi ile düşman askerlerine ateş açar. Çıkan ateşle paniğe kapılan Yunan askerleri, Türk askerinin köye geldiğini sanarak kaçışır. Bu kaostan istifade eden köy halkı da camiden dağa doğru kaçarak hayatını kurtarır. Ancak Demir Dede, Yunan askeri tarafından camiden yaklaşık 100 metre ileride el bombasıyla şehit edilir. Naaşı parçalara ayrıldığı için taşınmaz hale gelir ve şehit düştüğü yerde toprağa verilir'' dedi.

Aşure ikramı yapıldı

Demir Dede'nin anma töreninin ardından, Kulakpınar halkı tarafından köy meydanında aşure ikramı yapıldı. Öğle namazı sonrası ise Ulucami'de başta 15 Temmuz'da yaşamını yitiren şehitler olmak üzere vatan için canını veren tüm şehitler adına mevlit okundu.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda 15 Temmuz Sergisi açıldı. Cumhurbaşkanlığı arşivinden alınan görüntülerle hain darbe girişimi sırasında canını ortaya koyan vatandaşların fotoğraflara yansıyan çarpıcı halleri büyük beğeni topladı. Kaymakamlık bahçesinde protokol üyeleri tarafından açılan sergiyi, vatandaşlar da inceleme imkânı buldu.

Mehteran eşliğinde yürüyüş

Etkinlik, mehteran takımı eşliğinde yapılan alay ile devam etti. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve mehteranın yer aldığı yürüyüşe vatandaşlar ve sürücüler de alkış ve ıslıklarla destek verdi. Bursa Caddesi'ni dolduran binlerce vatandaş hep birlikte Cumhuriyet Alanı'na yürüdü. Sırtına astığı Türk Bayrağı ve eline aldığı davulla protokolün önünden yürüyen 5 yaşındaki Ali, yürüyüşün maskotu oldu.

Mehteranın mini konseri sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı mitingi canlı yayın ile vatandaşlara izletildi. Ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol, masa tenisi, güreş, badminton turnuvalarında ödül alan öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Meydanları bugün de o gün de boş bırakmadınız

Ödül töreninde konuşan Başkan Özkan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekti. Özkan, Karacabey'in ve Bursa'nın bu hain darbe girişimine karşı dimdik durduğunu ve alnının akıyla o geceyi atlattığını belirterek, "Meydanları bugün de o gün de boş bırakmadınız. Allah sizlerden razı olsun'' dedi.

Etkinlikte, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya da din görevlileri ile aziz şehitlerimiz için Kuran Kerim okudu.