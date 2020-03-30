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Karacabey'de alt yapı çalışmaları tam gaz

Bursa'nın Karacabey ilçesinde alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

30.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:40
Karacabey'de alt yapı çalışmaları tam gaz
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ marifeti ile ilçe merkezi ve kırsalda süren alt yapı ve su hattı çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Boğazköy, Yeniköy, Kurşunlu ve Cambaz'da şebeke hatlarının yenilenmesinin bitmek üzere olduğunubelirten Ali Özkan, Keşlik'te su sıkıntının da artık ortadan kaldırıldığını duyurdu. Bilhassa BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya ve teknik personeli ile sürekli diyalog halinde olduklarının ve birlikte hareket ettiklerinin altını çizen Özkan, "Gayet başarılı bir süreç götürüyoruz. İlçemize bu birliktelik oldukça fayda sağlamaktadır"dedi.

Yaz aylarında yaşanan kuraklıkla birlikte Keşlik Mahallesi her yıl sıkıntı yaşıyordu. Mahalle sakinlerinin de talebi doğrultusunda harekete geçen BUSKİ ekipleri, Şahmelek bölgesindeki eski su kaynaklarını değerlendirerek, 12 kilometrelik çekilen hatla kaynakları faal hale getirip su sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Bu sayede günde ortalama 300 tonluk su takviyesi sağlanacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ ekiplerine titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ederken, "Bu çalışma, yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması adına Keşlik'te bulunan vatandaşlarımızın talep ettiği ve ilgiyle takip ettikleri bir çalışmaydı. Artık tamamlanmış durumda. Ayrıca bu çalışma ile birlikte Örencik, Arız ve Fevzipaşa mahallelerine de yaz aylarında daha fazla su üretim imkanı sunulacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Özkan ayrıca Boğazköy ve Canbaz'da su şebeke hatlarının yenilenme çalışmasının da devam ettiğini, Yeniköy ve Kurşunlu'da ise su şebeke hatlarının yenilenmesinde artık sona gelindiğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacabey, Ali Özkan, Bursa, Güncel
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