Karacabey'de Baba ile Kızı Muhtar Adayı Oldu

Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde yaşayan baba Mustafa Özen ile kızı Dilek Toprak
, farklı mahallelerde muhtar olabilmek için yarışıyor.
Karacabey'in Tabaklar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Özen ile Tavşanlı
Mahallesi'nde yaşayan kızı Dilek Toprak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde mahallelerinden muhtar adayı olduklarını duyurdu.
Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıldır Tabaklar Mahallesi'nde ikamet ettiğini ve Karacabey Ticaret Borsası Genel Sekreterliği'nden emekli olduğunu söyledi.
Tabaklar Mahallesi'nin kalkınması ve güzelleşmesi gerektiğini belirten Özen, hizmet konusunda çok iddialı olduğunu vurguladı. Tabaklar'da yaşayan vatandaşlardan destek isteyen Mustafa Özen, iyi niyetlerle yola çıktığını anlatarak, mahallesi için gece gündüz demeden çok çalışacağının sözünü verdi.
Tavşanlı Mahallesi'nde muhtar aday olan Dilek Toprak da bu konuda kendisine çok güvendiğini söyledi.
Tavşanlı'da oturan seçmenlerin oylarına talip olduğunu ifade eden 2 çocuk annesi Toprak, hizmet konusunda çok başarılı olacağına inandığını vurguladı. Toprak, mahalleyi iyi bildiğini ve buraya daha çok hizmet gelmesi için elinden gelen özveriyi göstereceğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA