Karacabey'de Eğitime Destek Sürüyor

Geçtiğimiz yıl, tamamen 'milli' olarak ürettiği 4 adet ileri teknolojili metal işleme makinesini okulun Metal Teknolojisi alanına hediye eden Ermaksan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte okulu ziyaret etti. Ziyarette Ali Özkan, eğitime ve öğrencilere verdikleri desteklerden ötürü Ermaksan'a teşekkür ederek, bu tür desteklerin tüm sanayiciler tarafından artarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Karacabey, 18.12.2018 – Belediye Başkanı Ali Özkan'ın göreve gelmesinden bu yana, Karacabey Belediyesi'nin en önemli yatırım önceliklerinden biri haline gelen eğitime destek çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Özkan'ın girişimleri sonucunda hayata geçen ve okul-sanayi iş birliğinde tüm Türkiye'ye örnek gösterilen Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne olan destek her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz yıl, tamamen 'milli' olarak ürettiği 4 adet ileri teknolojili metal işleme makinesini okulun Metal Teknolojisi alanına hediye eden, ülkemizin ve dünyanın önde gelen makine üreticilerinden Ermaksan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte okulu ziyaret etti.

Bu tür destekler devam etmeli

Karacabey İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu'nun da yer aldığı ziyarette Ali Özkan, eğitime ve öğrencilere verdikleri desteklerden ötürü Ermaksan'a teşekkür ederek, bu tür desteklerin tüm sanayiciler tarafından artarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkemizin geleceği için eğitime ve teknolojiye olan yatırımların son derece önemli olduğunun altını çizen Ali Özkan, Karacabey Belediyesi olarak ilçedeki eğitim faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması için çalışmalara kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

Nitelikli iş gücüne yatırımlar çok önemli

Ziyarette öğrencilerle ve okul yönetimiyle bir araya gelen Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan da Karacabey'in özellikle son yıllardaki atılımlarla birlikte ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sürdürdükleri dirsek temasının, somut projelerle destekleneceğini ifade etti.

Ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında nitelikli iş gücünün önemine değinen Özkayan, eğitime verdikleri büyük destekten dolayı da Başkan Özkan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler