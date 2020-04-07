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Karacabey'de elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları tam gaz

Karacabey Belediyesi tarafından elektrik hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

07.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:24
Karacabey'de elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları tam gaz
Karacabey Belediyesi tarafından elektrik hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçede Çamlıca ve Ekinli mahallelerindeki elektrik hatlarının yer altına alınma çalışması bitmiş durumda.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin dört bir yanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. Bu doğrultuda elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarına devam edildiğini belirten Özkan, "Özellikle elektrik kesintilerinde yaşanan arızaların büyük oranda giderilmesi ve açık hatlarda oluşabilecek risklerin minimuma indirilmesi açısından bu çalışma oldukça önemli. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şu anda Çamlıca ve Ekinli mahallelerimizdeki elektrik hatları yer altına alındı" dedi.

Örnek bir kent

UEDAŞ ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Özkan, bu çalışma ile havai elektik hatlarının hem görüntü kirliliğini hem de insan hayatına etki edebilen risklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti. Özkan, yakın bir gelecekte elektrik hatlarının tamamını yer altına almayı planladıklarını dile getirerek, "İlçemizdeki çalışmaları yerinde denetlemeye devam ediyoruz. Karacabey'in örnek bir kent görünümüne kavuşması adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. İlçemiz tüm yönleri ile topyekün gelişim hedefine kararlılıkla ilerliyor" diye konuştu.

Yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz

Merkez-kırsal ayırt etmeden Karacabey'in tüm mahallesinde vatandaşları hayat kalitesini yükseltecekhizmetler götürmeye devam edeceklerinin altını çizen Özkan, şöyle devam etti: "Karacabey her yönüyle gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Çağdaş belediyecilik adına göreve geldiğimizden bu yana birçok önemli projeye imza attık. Bundan sonra da yeni projeler geliştirmeye son sürat devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karacabey Belediyesi, Karacabey, Ali Özkan, Çamlıca, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Karacabey'de elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları tam gaz - Haberler

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