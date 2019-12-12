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Karacabey'de enerji altyapısıyla ilgili müjdeli haberler yakın

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Mustafakemalpaşa ve Karacabey İşletme Müdürlüğü görevine gelen Erkan Türel ile görüşen Belediye Başkanı Ali Özkan;

12.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:19Karacabey'de enerji altyapısıyla ilgili müjdeli haberler yakın
Elektrik Dağıtım A.Ş. ve İşletme Müdürlüğü görevine gelen Erkan Türel ile görüşen Belediye Başkanı Ali Özkan; elektrik tellerinin yer altına alınması, kesintilere karşı alınacak önlemler ve onay aşamasındaki projelerle ilgili, ilçe halkına yakında müjdeli vereceklerini söyledi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Mustafakemalpaşa ve Karacabey İşletme Müdürlüğü görevine gelen Erkan Türel, önceki gün Karacabey Şube Müdürü Ömer Faruk Kaya ve teknik personeliyle birlikte Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti. Yeni dönem projelerini birlikte değerlendiren heyet, Karacabey için önemli atakların mesajını verdi.

Gerçekleşen görüşmede, şehrin enerji alt yapısına yönelik geliştirilen projeler konuşulurken, projelerin onaylanmasıyla birlikte teknik detayların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

UEDAŞ ile koordineli çalışmalar sürecek

Ziyaretle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, "İşletme Müdürümüz Sayın Türel ve değerli ekibinin nazik ziyaretlerinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Şehrimizde gerek elektrik tellerinin yer altına alınması gerekse de kesintilere karşı alınacak önlemlerin yanı sıra, atılacak önemli adımlar için de detaylı bir görüşme imkanımız oldu. Hazırlanan çeşitli projeler onay aşamasında. Projelerin yakın bir süre içinde onaylanmasıyla birlikte, bizler de halkımıza gerekli detaylı bilginin müjdesini vereceğiz. Öte yandan UEDAŞ ekipleriyle bu zamana dek olduğu gibi bundan sonra da koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürecektir" ifadelerine yer verdi. Ziyaretin sonunda İşletme Müdürü Türel, Belediye Başkanı Ali Özkan'a gece ve ışık konulu fotoğraf hediye ederken, Başkan Özkan da Karacabey Longozunu simgeleyen Nilüfer Çiçeği fotoğrafını kendisine hediye etti. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Ali Özkan, Karacabey, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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