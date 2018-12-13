Karacabey'de Engellere Yer Yok

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Karacabey Tüm Engelliler Kültür Sanat Dayanışma Eğitim ve Spor Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Özkan hem derneğin çalışmalarıyla ilgili hem de Karacabey ile ilgili çeşitli konularda dernek yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Dernek Başkanı Kağan Erdem, görüşmede derneğin mevcut çalışmalarından ve projelerinden bahsetti.

HASSAS DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ziyarette dernek üyeleriyle tek tek sohbet eden Belediye Başkanı Ali Özkan, derneklere her konuda destek verdiklerini ve buna devam edeceklerini belirterek, "2012 yılında kurulan dernek, ilçe halkının da yardımlarıyla bugünlere geldi. Ve bu aşamada önemli çalışmalara ve örnek projelere imza attılar. Bizler de belediye olarak, imkanlarımız dahilinde her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Belediye olarak yaptığımız tüm hizmetlerden, engelli vatandaşlarımızın da en kolay şekilde faydalanabilmesi için azami hassasiyet gösteriyoruz. Bu konudaki kararlı tutumumuz devam edecek'' şeklinde konuştu.

ENGELLİLERE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Halka Hizmet Hakk'a Hizmet" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Özkan, "Bizler, tüm vatandaşlarımızla gönül köprüsü kurmaya özen gösteriyoruz ve bu doğrultuda da toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayıştayız. Bu açıdan, engellilerimize sahip çıkmak bizlerin başlıca görevidir. Bu düşünce ile hareket ediyor ve engelli vatandaşlarımızla ailelerinin ihtiyaç duydukları ne varsa, elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Karacabey Belediyesi olarak, tüm engelli kardeşlerimizi büyük bir içtenlikle kucaklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.