Karacabey'de Engellere Yer Yok

13 Aralık 2018 Perşembe 09:46



13 Aralık 2018 Perşembe 09:46

İnsan odaklı bir anlayışla, toplumun her kesimine yönelik çözüm odaklı projeleri sırasıyla hayata geçiren Karacabey Belediyesi , büyük önem verdiği engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan , Karacabey Tüm Engelliler Kültür Sanat Dayanışma Eğitim ve Spor Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Ali Özkan, derneklere her konuda destek verdiklerini ve buna devam edeceklerini söyledi. Özkan, "2012 yılında kurulan dernek, ilçe halkının da yardımlarıyla bugünlere geldi. Bu aşamada önemli çalışmalara ve örnek projelere imza attılar. Bizler de belediye olarak, imkanlarımız dahilinde her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Belediye olarak yaptığımız tüm hizmetlerden, engelli vatandaşlarımızın da en kolay şekilde faydalanabilmesi için hassasiyet gösteriyoruz. Bu konudaki kararlı tutumumuz devam edecek" şeklinde konuştu.Tüm vatandaşlarla gönül köprüsü kurmaya özen gösterdiklerini belirten Özkan, "Bu doğrultuda da toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayıştayız. Bu açıdan, engellilerimize sahip çıkmak bizlerin başlıca görevidir. Bu düşünce ile hareket ediyor ve engelli vatandaşlarımızla ailelerinin ihtiyaç duydukları ne varsa, elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Karacabey Belediyesi olarak, tüm engelli kardeşlerimizi büyük bir içtenlikle kucaklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA