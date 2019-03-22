Karacabey'de Engellere Yer Yok

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan eşi Gülden Özkan ile birlikte, önceki gün Şehit Polis Levent Fırtına Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Dernek binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Özkan, dernek faaliyetleri hakkında Tüm Engelliler Kültür Sanat Dayanışma ve Spor Derneği Başkanı Kağan Erdem'den bilgi aldı. Dernek üyeleri ile sohbet eden Özkan ailesi, daha sonra Karacabey Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen binayı dolaşarak incelemelerde bulundu.

Türkiye'ye örnek

Özkan burada yaptığı açıklamada, "Bizlerin tüm mücadelesinde engelleri de ortadan kaldırmak yer alıyor. Her yaptığımız işi, engelsiz bir Karacabey'i de işin içine katarak yapıyoruz. Çok güzel ki Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza atan bir derneğimiz ve aktif üyeleri var. Biz de onlara çok güzel bir tesis kazandırdık. Ve başarıları faaliyetlerini görünce onlarla gurur duyuyoruz'' dedi.

Dernek Başkanı Kağan Erdem de üyeler adına Özkan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler