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Karacabey'de fidan üretimi projesi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde "Standart Fidan Damızlık Parseli Kurulması Projesi"nin temeli atıldı.

13.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:52Karacabey'de fidan üretimi projesi
'nın ilçesinde "Standart Fidan Damızlık Parseli Kurulması Projesi"nin temeli atıldı.
Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü arazilerinde damızlık parsel kurmaya elverişli alanda uygulanacak projeyle fidan çoğaltım materyalinin sağlıklı ve güvenilir olarak üretiminin yapılması sağlanacak.
Fidan üretiminin AB düzenlemeleri ve direktifleriyle tam uyumlu olacağının hedeflendiği projeyle AB ve diğer dış pazarlara erişimin kolaylaştırılması sağlanacak.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Fidan Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Narlı, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemre Erken, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürü Muhsin Sümer ve çiftçilerin katıldığı törende söz konusu proje slaytla anlatıldı.

Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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