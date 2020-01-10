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Karacabey'de hafta sonu dolu dolu geçecek

Karacabey Belediyesi, kentin sosyal yönden gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

10.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:42Karacabey'de hafta sonu dolu dolu geçecek
Belediyesi, kentin sosyal yönden gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu Karacabey Belediyesi'ninde katkıları iki sosyal faaliyet Karacabeylilerle buluşacak.

İlk olarak 10 Ocak Cuma günü başlayacak olan "Karacabey Kitap Günleri", 8 gün boyunca Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde kitap severlerin beğenisine açık olacak. Etkinlik boyunca 20 farklı yazar kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik, sabah saat 10.00 ile akşam saat 22.00'ye kadar gün boyu açık olacak. Kitap günlerine gelen tüm birinci sınıf öğrencilerine de ücretsiz kitap hediye edilecek.

"İyilik Denizi"projesi kaldığı yerden devam ediyor

İlçenin tanınmış isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Deniz Yayın anısına, ailesi tarafından başlatılan "İyilik Denizi"projesi de pazar günü Karakoca Mahallesinde, komşu mahallelerinde katılımıyla gerçekleştirilecek. İki farklı etkinlikte de çocuklar için 'Taş Boyama Etkinliği' Feride Jeyan Yayın tarafından verilecek olup, Uzman Doktor Nur Topçu tarafından da 'Rahim Ağzı Kanseri ve Çocukluk Çağı Kanserleri Erken Farkındalık Semineri' verilecek.

Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye katkılarıyla hazırlanan sosyal ve kültürel etkinliklerin ücretsiz olarak halka açık olduğunu belirtirken, vatandaşlara da etkinliklere katılması yönünde çağrıda bulundu. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel

Kaynak: İHA

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