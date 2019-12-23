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Karacabey'de hurda araçlara geçit yok

Karacabey Belediyesi, şehir içinde hurda araçları bulundukları yerden kaldırıyor.

23.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:56 Karacabey'de hurda araçlara geçit yok
Karacabey Belediyesi, şehir içinde hurda araçları bulundukları yerden kaldırıyor.

İlçede trafik akışını bozan ve çevre kirliliğine sebep olan atıl durumdaki eski araçlarla ilgili önemli bir çalışma başlatıldı. Belediye zabıta ekipleri ve trafik ekiplerinin beraber gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, şehir içinde hem trafik akışına engel olan hem de çevre kirliliğine sebep olan eski araçlar toplatılarak, ydiemin depolarına götürüldü. Polis ekiplerinin de desteğiyle gerçekleşen çalışma doğrultusunda ilk etapta 12 araç toplatılırken, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklama ile vatandaşların refahı açısından bu tür çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

İlçe genelinde gerek otopark alanlarının yaygınlaştırılması gerekse de yol ve çevre iyileştirme çalışmaları ile vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Özkan, bütün Karacabeylilerin bu konuda hassas olması gerektiğini sözlerine ekledi. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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