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Karacabey'de ilk yardım seferberliği

Karacabey Farabi Sağlık Meslek Lisesi, halk arasındaki acil durumlarda etkili mücadeleyi sağlamak maksadıyla hazırladıkları ilk yardım projesi için Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

12.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:03Karacabey'de ilk yardım seferberliği
Karacabey Farabi Sağlık Meslek Lisesi, halk arasındaki acil durumlarda etkili mücadeleyi sağlamak maksadıyla hazırladıkları ilk yardım projesi için Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Başkan Özkan kendilerine destek sözü vererek, vatandaşlara ilk yardımı anlatan tanıtım çalışmalarıyla projelerine destek vereceklerini ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Farabi Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Rafet Tokgöz, Sağlık Hizmetleri Alan Şefi Melike Esen ile Okul Aile Birliği Başkanı Ekrem Tünteral'i makamında ağırladı.

Gerçekleşen görüşmede okul müdürü Rafet Tokgöz, hazırladıkları projeler hakkında Başkan Özkan'a bilgi verirken, ilk yardımın önemine de işaret etti. Vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında Tokgöz, kitlelere ulaşmak için belediye başkanından da destek istedi.

Başkan Ali Özkan da bu projenin oldukça faydalı bir işleyişe sahip olduğuna işaret ederek, projelerine gereken her türlü desteği vereceğini ifade etti. Özkan konuşmasında, "Bizler çevre, sağlık ve eğitim konularına oldukça titiz yaklaşıyoruz. Bu proje hayati önem taşıyor. Bunun için değerli okul yönetimi ile güzel bir toplantı gerçekleştirdik. İlk olarak, bir ilk yardım semineri vermeyi düşünüyoruz. Ardından ise tanıtım konusunda afiş ve billboardlarla bu projeyi destekleyerek, daha çok vatandaşımızın bu konudaki hassasiyetini artırmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Güncel

Kaynak: İHA

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