Karacabey'de kadınlar pilatesi çok sevdi

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları branşlarından pilates kursu, spor yapmak isteyen kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Karacabey Belediyesi spor antrenörü tarafından Sevgi Yolu'nda, Muhittin Tüydeş İş Merkezi'ndeki çok amaçlı salonda verilen eğitimler tüm hızıyla sürerken, pilates kurslarının yoğun ilgi nedeniyle kış aylarında da devam edeceği belirtildi.

Özkan: "Sağlıklı ve mutlu bir hayat için spor şart"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizler, özellikle gençlerin spora olan eğilimlerini arttırmak istedik ancak etkinliklerimiz 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Bu kapsamda, kadınların yoğun ilgi gösterdiği pilates kurslarımız başarılı bir şekilde sürüyor. Yaz Spor Okulları projemiz kapsamında fizik tedavi başta olmak üzere tüm vücuda olumlu yönde katkı sağlayan bu egzersizler, usta eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Aldığımız duyumlar da vatandaşların memnun kaldığı yönünde. Bizler, ilgi gösterilir ve talep gelirse bu kurslarımıza kışın da devam etmeyi planlıyoruz. Spor yapan insanlar sadece kendilerine fiziksel olarak katkı sağlamazlar. Aynı zamanda spor sonrası salgılanan endorfin hormonu sayesinde, kişilerin spor sonrası ev ve iş hayatlarında mutlu olmalarını ve akabinde başarı hisleri ile kendilerine güvenlerinin artmasını da sağlar. Sağlıklı ve mutlu bir hayat için spor şart'' dedi.