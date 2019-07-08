08.07.2019 11:48
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Karacabey'de karpuz hasadı başladı

Karacabey

Bursa'nın Karacabey ilçesi Tophisar kırsal mahallesinde karpuz hasadına başlayan çiftçiler, karpuzun yüzlerini güldürmesini bekliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Tophisar kırsal mahallesinde karpuz hasadına başlayan çiftçiler, karpuzun yüzlerini güldürmesini bekliyor.

Karpuz üreticileri, dönümünün şu anda 3 bin lira ile 4 bin liraya alındığını, fakat ilerleyen günlerde fiyatın artmasını beklediklerini söylediler. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, katıldığı ilk hasatta çiftçilerle beraber kamyona karpuz yükledi. Karacabey'in zirai değerlerinden birinin karpuz olduğunu belirten Ali Özkan, "Karpuz hasadı açıldı. Karpuz'da iddialı bir ilçeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan Karacabey karpuzuna ilgi göstermelerini bekliyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de üretilen en kaliteli karpuz Karacabey'de yetişmektedir. Bu sektörde faaliyet gösterenler bunu bilmektedir. Bunu tüketicilerimize de ifade etmek istiyoruz" dedi.

Karacabey karpuzunun her yere ulaştığını belirten Özkan, "Karacabey'imizin hem ürünleri kaliteli, hem de Türkiye'deki bütün pazarlara ulaşma noktasında uygun bir mevkide bulunması ilçemizi avantajlı kılmaktadır. Karacabey'de karpuz hasadı başladığı zaman Türkiye'de sadece tüketici bölgelere değil, karpuz yetiştirilen şehirlere bile ilçemizin karpuzu gönderilmekte. O bölgede yaşayan vatandaşlarda kendi yörelerinde yetişen karpuzları değil, Karacabey'in verimli topraklarında yetişen karpuzu tercih etmektedirler" diye konuştu.

Karpuzun şifalı bir meyve olduğuna değinen Özkan, "Vatandaşlarımızı insan sağılığına zararlı olan gazlı içeceklerden korumak için de karpuz önemli. Karpuz, doğanın en güçlü antioksidanlarından. Yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri içeren, son derece besleyici bir meyve. Ayrıca, sindirime iyi gelen besin lifi bakımından da oldukça zengin. Serinletici özelliğiyle karpuz sıcak yaz günlerinde sofralardan eksik olmamalı, bolca tüketilmeli" şeklinde konuştu. - BURSA
Kaynak: İHA
Karacabey, Türkiye, Bursa, Güncel

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