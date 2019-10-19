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Karacabey'de kışlık ürünler çiftçiyi tatmin etmedi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki çiftçiler, kışlık olarak ektikleri karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasa fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

19.10.2019 16:40Karacabey'de kışlık ürünler çiftçiyi tatmin etmedi
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki çiftçiler, kışlık olarak ektikleri karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasa fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Hotanlı Mahallesi Delegesi olan İbrahim Büke, bu sezon kışlık ürünlerde ciddi ekim artışı olduğunu kaydetti.
Ürünlerin çok fazla olmasının fiyatları olumsuz etkilediğini ifade eden Büke, "Çünkü herkes kendi bölgesinde satış yapabiliyor. Bu da bazı ürünlerin, örneğin pırasa 1 liradan satılmasına rağmen alıcı bulamamasına neden oluyor." dedi.
Havaların sıcak gitmesinin de fiyatları beklentilerin altına düşürdüğünü anlatan Büke, şunları söyledi:
"Özet olarak çiftçiler, bu fiyatlarla maliyetlerini anca karşılayabiliyor. Tabi çiftçinin girdi maliyetlerinin oldukça yüksek olması, yazlık ürünlerde olduğu gibi kışlık ürünlerden de beklediğini bulamamasına sebep oluyor."

Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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