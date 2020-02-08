Haberler » Güncel » Karacabey'de korkutan yangın - Haber

Karacabey'de korkutan yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir süper markette çıkan yangın korkuttu.

08.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:16Karacabey'de korkutan yangın
'nın ilçesinde bir süper markette çıkan yangın korkuttu. ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık üç saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Garipçe Mahallesi Dr. Rüştü Özüt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette yangın çıktı. Marketten dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, yangının üst katlara sıçrama ihtimali yüzünden paniğe sebep oldu. 1 su tankeri ve 4 itfaiye ekibi ile yangına tazyikli suyla müdahale edilirken, polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Bazı itfaiye ekiplerinin dumandan etkilendiği görülürken, alevler yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Polis çevredekilerin ifadesine başvururken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. Alevlerin etkili olduğu markette çoğu ürünün satılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Karacabey, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:25:21